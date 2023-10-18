إبراهيم عيسى: رفض السيسي وأبومازن وملك الأردن لقاء بايدن مشهد يجسد الكبرياء والكرامة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن رفض لقاء الرئيس الأمريكي بايدن من قبل الرئيس المصري السيسي وأبو مازن والملك عبدالله الثاني رد قوي متماسك مشرف قام به الزعمات العربية الثالثة، والتي كان من المقرر عقده صباح اليوم في الأردن، مشددًا على أن رفض قادة مصر وفلسطين والأدرن لقاء بايدن مشهد عربي غير مسبوق.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا الموقف بدء من قبل الرئيس الفلسطيني برفض الحضور احتجاجًا على العنف الإسرائيلي وقصف المستشفى، الزعماء الثلاثة رفضوا عقد قمة مع الرئيس الأمريكي هو قرار صلب، معقبًا: "ليس هناك قرار أبلغ وأحد من هذا واتخذته الدول بمنتهى الكبرياء".

وتابع: هذه النظم تحدت الولايات المتحدة الأمريكية ورفضت اللقاء مع بايدن احتجاجًا على مجزرة أمس، ومشهد عربي غير مسبوق يحمل من الكبرياء والكرامة والإيمان بالحق العربي والفلسطيني والانتصار للشعب الفلسطيني والانحياز لكل مواطن فلسطيني"، مشددًا على أنه قرار حاد وجاد ومعبر وتحدي لأكبر دولة في العالم.