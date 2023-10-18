تعليم جنوب سيناء تعقد ورشة عمل عن " كيفية اتخاذ القرار الصحيح"

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "فن اتخاذ القرار الصحيح"، وذلك بمقر مركز الموهوبين بالمدرسة الفندقية بطور سيناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ا.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبرعاية الأستاذ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور وفد مجلس أمناء مجلس طور سيناء الرائد أسامة أبوطاحون، نائب رئيس المجلس نائبًا عن المهندس عبد السميع أبوالعلا، رئيس المجلس، والرائد مصطفى رشاد، ، وإبراهيم نايل عضو مجلس الأمناء، وفريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وبمشاركة العشرات من طالبات الصف الأول الإعدادي بمعهد فتيات الأزهر النموذجي.

وتناول اللقاء الترحيب بضيوف المركز ثم التعريف بالمركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها لأبناء المحافظة، كما تناول اللقاء تقديم الورشة لعشرة نصائح عن اتخاذ القرار الصحيح منها: عدم التسرع في اتخاذ القرار حتى لا يقع الفرد في كثير من الأخطاء نتيجة لهذا التسرع، مع التأكيد على ضرورة منح الفرد لنفسه الفرصة لدراسة الموضوع بعناية حتى يتمكن من معالجة خياراته والشعور بالثقة بشأن مسار القرار الذي يختاره.

أكدت الورشة، أن العظمة ليست في ألا يخطيء الفرد ولكن العظمة في أن يعترف الفرد بخطئه ويعدل قراره، وعلى الفرد ألا يكابر ويعاند عندما يكتشف أن قراره غير صحيح ويصحح الوضع ويعدل من قراره في أسرع وقت ممكن.

وتهدف الورشة بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين

وحاضر الندوة الأستاذ أبو السعود أبو الفتوح مدير المركز، وإعداد وإشراف الأستاذة رانيا بنهاوي رئيس قسم الموهوبين بالمركز.

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