محطات ماجدة

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 08:57 م 10/18/2023 8:57:45 PM

اخرجوا سالمين آمنين مطمئنين من أرض اغتصبتموها من شعب لا يموت وحجارة تنمو كالأزهار والورود والأرحام من أجل البقاء.. اخرجوا آمنين من فلسطين العربية لأننا سنموت وستحيا القضية فى رحم الأمهات لتلد ملايين الثوار والشهداء ولن تعقم أبدا أرحامنا، سننجب نهارًا وشمسًا وحجارة وشهداء وابطالًا وثوارًا وبارودًا.. ستظل مصانعنا تصنع على أرضها رجالًا ونساءً وأطفالًا يرعون القضية.. أبدا لن تموت قضيتنا ولن تكون القدس لغيرنا وستظل أرضنا وأشجارها وطرقاتها وهواؤها تحاربكم. وسنظل نصلى فى مسجدنا الأقصى الذى دنستموه بأقدامكم ومزقتم قرآننا وأفزعتم شيوخنا وقتلتم أطفالنا... سنظل نصلى فى كنيسة القيامة وستظل أجراسها تروعكم.. لن نترك لكم أشجار الزيتون والزعتر... زرع الأجداد والآباء ولن يرويها إلا أحفادنا.. اخرجوا آمنين مطمئنين أو ابقوا معنا مسلمين ومسيحيين ويهودًا، الدين لله والوطن للجميع.. وفلسطين عربية والقدس عربية والأرض عربية.. اخرجوا آمنين مطمئنين وإلا ستروعكم أصوات النساء وهى تزغرد للشهيد وتعلن عن ميلاد ألف مناضل وشهيد. ستروعكم أيدى الصغار وهم يحملون الحجارة تقذف عليكم. ألم تتعلموا بعد أن الأوطان لا تترك لمغتصب.. هذا ليس محل ملابس يا سادة نغير اسمه وعنوانه هذا وطن ليس قالب حلوى يقسم أو يستقطع منه قطعة، هذا وطن، أتعلمون معنى الوطن؟ الوطن مسقط رأسى ومولدى وبيتى وزرعى وأجدادى وأولادى وأحفادى. هنا مدرستى ومسجدى وكنيستى.. إنه وطن يا سادة ليس قالب حلوى.

اخرجوا آمنين مطمئنين ستظل أنت مغتصبًا وسأظل أنا صاحب الأرض.. أحاربك.. لا قانون غير العدل حتى لو اجتمعتم، يا من تعيشون على أرض بلادكم سالمين وتساندون مغتصبًا وتنددون وترسلون الترسانات والحاملات والعداد ضد شعب اغتصبت أرضه، ألا تخجلون أنكم تنصفون ظالمًا؟ ألا تخجلون وأنتم تدعون الإنسانية وتنصفون من يقذف البيوت ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب؟!

ألا تشعرون بالخزى وأنتم ترددون الأكاذيب وتساندون الباطل.. لن تموت القضية لو ألف عام صامدون، اقطعوا الماء ستمطر السماء وتسقى زیتوننا وورودنا... اقطعوا الكهرباء يسطع نور الله فى كل وقت ويأتى الصباح ينير والشمس تدفئ. اتمنعون النهار؟ أقادرون على حجب الشمس؟ اقتلوا الشباب فالأرحام ولادة ستلد ملايين الثوار والشهداء، أتستطعون عقر الأرحام؟ لن تستطيعوا، ستكبر صرخات الصغار لتكون صيحات شباب لتسمعوها ليل نهار. اخرجوا من بلادنا، اخرجوا من أرضى وبيتى واتركوا زرعتى ومسجدى وكنيستى، لن نتنازل عن مقعد فى مدرستى.. أو غصن فى أرضى إنها الأوطان لا تفاوض لا بيع ولا تبديل. أمامكم الرحيل أو البقاء. الدين لله والوطن للجميع. فلسطين عربية ومهد الأديان.