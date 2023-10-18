تعليق قوي من "أردوغان" بعد الفيتو الأمريكي ضد الهُدنة في غزة

انتقد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي لم يفلح في المُصادقة على قرار هُدنة إنسانية للصراع بين فصائل فلسطينية وإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يتزايد عدم فاعليته، لم يف مرة أخرى بالتزاماته".

وأضاف "الهجوم الشنيع الذي تعرض له المستشفى الأهلي العربي بالأمس نقل المجزرة في غزة إلى مستوى آخر".

جاء ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتأجل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

مجلس الأمن يُعارض قرارًا يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس

استخدمت "أمريكا"، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وتم تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.

وصوت 12 عضوًا لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف المجلس لم يتمكن من تبني قرار بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكان قد تم تخصيص جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار برازيلي حول التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة صوّتت بحق النقض ضد المشروع البرازيلي.