مجلس الشيوخ يلبي دعوة "رئيس برلمانية الوفد " بالتصفيق لدعم شعب مصر

اكد النائب ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بان مصر دائما تكتب تاريخها بايديها وتصنع حاضرها ومستقبلها بايديها وتتخذها قراراتها لايملي احد علي زعيمها.

مجررة المستشفي الاهلي المعمداني

واضاف الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه الطارئة اليوم بان اسرائيل لاتخيب الظن في انها دولة بلطجيه ملطخه بالدماء من مجزرة بحر البقر الي مجرره المستشفي الاهلي المعمداني في غزه ، هذه هي اسرائيل ودايما نقولها تسقط اسرائيل تسقط اسرائيل .

ودعي رئيس برلمانيه الوفد الي تقديم التحيه والتصفيق الي جيش مصر العظيم وشعب مكصر العظيم ورئيسها البطل الشجاع وضجت القاعه بالتصفيق في رسالة دعم من نواب البرلمان .