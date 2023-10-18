عاجل
مجلس الأمن يُعارض قرارًا يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس الشيوخ يلبي دعوة "رئيس برلمانية الوفد " بالتصفيق لدعم شعب مصر

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

اكد النائب ياسر الهضيبي ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بان مصر دائما تكتب تاريخها بايديها وتصنع حاضرها ومستقبلها بايديها وتتخذها قراراتها لايملي احد علي زعيمها.

مجررة المستشفي الاهلي المعمداني 

واضاف الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه الطارئة اليوم بان اسرائيل لاتخيب الظن في انها دولة بلطجيه ملطخه بالدماء من مجزرة بحر البقر الي مجرره المستشفي الاهلي المعمداني في غزه ، هذه هي اسرائيل ودايما نقولها تسقط اسرائيل تسقط اسرائيل .

txt

الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا كبيرًا على غزة وسط انفجارات عنيفة

ودعي رئيس برلمانيه الوفد الي تقديم التحيه والتصفيق الي جيش مصر العظيم وشعب مكصر العظيم ورئيسها البطل الشجاع وضجت القاعه بالتصفيق في رسالة دعم من نواب البرلمان .

txt

أمريكا تُؤكد: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

مواد متعلقة

أمريكا تُؤكد: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات من مصر إلى غزة

مظاهرات حاشدة لأهالي الفيوم للتنديد بالاعتداء الاسرائيلى الغاشم على غزة

"موسكو" تدين هجوم مستشفى المعمداني في غزة وتطالب مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل

باسم يوسف مع أشهر إعلامي أمريكي يفضح جرائم إسرائيل في غزة.. (فيديو)
الجريدة الورقية