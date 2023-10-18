خدمات طبية مجانية لـ2 مليون و603 آلاف حالة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة تحت شعار، (معاك من أول يوم) بلغ 2 مليون و603 آلاف و872 حالة منذ بدء الحملة وحتى منتصف أكتوبر الجاري، بكل مراكز الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع، وتستهدف جميع فئات المجتمع وكل الأعمار.

وناشد المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكل مواقعها الثابتة والمتنقلة، للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لعدد 212 ألفا و934 حالة، بالإضافة، إلى تطعيم 467 ألفا و596 طفلاً وفحص 3170 طفلاً، ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرا، إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لحوالي مليون و798 و202 سيدة، بالإضافة، إلى تقديم 94 ألفا و62 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 27 ألفا و54 خدمة، تنوعت بين، المرور على المنشآت الصحية، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة، وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 854 خدمة في مجال صحة البيئة، وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.