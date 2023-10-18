المنتخب السعودي يكشف مستجدات إصابة حسان تمبكتي

أظهرت الأشعة التي تعرض لها اللاعب حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال والمنتخب السعودي، تعرضه لإصابة في العضلة الجانبية للساق، وفقًا لما خرج من أشعة الرنين المغناطيسي.

مستجدات إصابة حسان تمبكتي

أكد الجهاز الفني لمنتخب السعودية أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية في جانب القدم، وفقًا لما أكده الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء.

أرسل الجهاز الطبي لـ المنتخب السعودي كافة التقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي للاعب حسان تميكتي ، والتي وصلت لنادي الهلال منذ إنهاء المعسكر بشكل رسمي.

زكريا هوساوي يعاني إصابة

على الجانب الأخر، أشتكى اللاعب زكريا هوساوي نجم المنتخب السعودي من آلام في منطقة أسفل البطن، خلال معسكر الصقور بالبرتغال، خضع على إثره لبرنامج علاجي وتمارين خاصة تحسنت بعدها حالته و يحتاج إلى مواصلة البرنامج في الفترة المقبلة، و تم التنسيق مع الجهاز الطبي في نادي الاتحاد حيال ذلك، لينضم إلى حسان تمبكتي.