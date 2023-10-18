البحر الأحمر تستضيف ندوة "هي تقود" لتأهيل وثقل مهارات المرأة العاملة

نظمت محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، ندوة بعنوان "هي تقود "؛ لتأهيل السيدات في مختلف القطاعات لتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، والذي يقدمها وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وكمال سليمان السكرتير العام المساعد .

في بداية الندوة رحب اللواء تامر سمير بوفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيداً بدور الأكاديمية في تقديم العديد من الدورات والندوات في مختلف المجالات، برئاسة دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، مؤكداً أنها المحرك الأساسي لكافة الأنشطة والتدريبات المواكبة لمتطلبات المجتمع التدريبى.

ومن جانبه أفاد اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال أن هدف الاكاديمية هو اعادة صياغة بناء الانسان المصرى وتغيير الفكر بالتأهيل والتدريب، مؤكداً أن منحة اليوم مجانية بدعم من وزارة التخطيط ، وأن برنامج "هي تقود " يستهدف إختيار 200 سيدة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التخطيط، مشيراً إلى قدرة البرنامج علي التدريب لمستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بإعتبارهم أداة هامة لبناء مستقبل المرأة المهني، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المرأة يعد خطوة هامة للمستقبل الأفضل، مضيفاً أن الاكاديمية هي مؤسسة مصرية حاصلة على اعتماد دولي للقيام بالتدريب على مستوى العالم.

ومن ناحية أخري قامت اسماء بدر عضو الأكاديمية الوطنية بتقديم عرضاً مختصراً عن الأكاديمية وبرنامج " هي تقود "، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل تدريبات متنوعة لثقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها للخوض في كافة مجالات العمل الحكومي أو الخاص ، وتطوير قدرتهم علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، مضيفة أن البرنامج يضم محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 .

يذكر أن الهدف الأساسي للندوة هو الاعلان عن فتح باب التسجيل للإلتحاق ببرنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " علي الرابط التالي

https://app-form.nta.eg/wlg

ويشترط للتسجيل أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية ، وأن تكون مقيمة داخل مصر ، وحاصلة علي مؤهل جامعي ، وان يكون سنها بين ٢٢ _ ٥٠ عام ، بالإضافة إلي إجتياز المقابلة الشخصية وحزمة من الإختبارات .