مدارس الغربية تنتفض لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تظاهر المئات من التلاميذ في مسيرات مناهضة لممارسة الكيان الصهيوني ، ودعم القضية الفلسطينية، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل منها "تسقط.. تسقط ..إسرائيل"

وطالب المتظاهرون بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.



وندد المتظاهرون بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الطلاب المتظاهرون الى الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في طابور الصباح بكافة المدارس غدا .

وعلي صعيد متصل قام الدكتور محمود ذكى ،رئيس جامعة طنطا،بعدة جولات علي كليات طب؛ لحثهم على المشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح فلسطين

ووجه رئيس جامعة طنطا، الدعوة لطلاب الجامعة للمشاركة الايجابية بالتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينين؛ للمساهمة فى انقاذ المصابين تضامنا مع الأشقاء فى غزة مشيرا الى الدور التاريخى للدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية .