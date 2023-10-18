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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في الشهداء وقويسنا (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

 

في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية و الميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  ، تواصلت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء  فى متابعة فرد وتسوية طبقة السن بشارع الأزهر  بنطاق قرية عمروس  ضمن  أعمال رصف شارع داير الناحية  بإجمالى أطوال 1200 متر  ، كما تم متابعة الأعمال التحضيرية بطريق  دنشواي بداية من مركز شباب القرية باتجاه قرية أبو كلس بطريق (88) الشهداء / دناصور بإجمالى أطول (7) ك تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذا متابعة تركيب بالوعات الأمطار وبلاط الإنترلوك بشارع المحدة بطول ٥٠٠ متر ، وصب بلدورات الأرصفة بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر وحتى شارع المدرسة الفكرية بطول ٣٠٠ متر.

 

وفى مركز ومدينة قويسنا ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشوارع صبري وبهجة يوسف ومدخل المنطقة الصناعية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024.

الجريدة الورقية