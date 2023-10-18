عاجل.. إسرائيل تدق طبول الحرب في المنطقة

على صعيد الصراع القائم بين إسرائيل وفلسطين خلال الايام القليلة الماضية، والتي كانت لها تداعيات سلبية، تأتي تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعدم السماح لمصر بفتح معبر رفح إو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة وذلك خلال لقائه بالرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاربعاء.

وجاء رد مصدر سيادي مصري، على تصريحات نتنياهو بعد فتح معبر رفح بأن مصر لن تسمح بإخلاء الأجانب من قطاع غزة والتصعيد سيقابل بالتصعيد.

تطورات الازمة في غزة

وفي هذا الصدد ، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اإسرائيل بشأن عدم السماح لمصر بتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة يُزيد من تعقيد الازمة، وتُصعد الموقف، مما يؤدي إلى عدم الوصول إلى حل وأيضًا في إطار المخطط الاسرائيلي لتهجير سكان غزة إلى سيناء وهذ أمر غير مقبول.

تصعيد عسكري في المنطقة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تصريحات نتنياهو يمكن أن تؤدي إلى تصعيد عسكري في المنطقة، أو يمكن أن تكون بهدف مخاطبة الرأي العام الداخلي في إسرائيل بأنها متشددة، لافتًا إلى أن ذلك سيُزيد من حدة التوترات ليس فقط بين إسرائيل وفلسطين ولكن أيضًا حدوث توترات حادة في المنطقة بأكملها ودخول أطراف أخرى في الصراع مما سيكون له آثار سلبية على المنطقة والعالم.

وتابع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الامر يحتاج إلى تكاتف الجهود والتوصل إلى حلول في هذا التوقيت البالغ الخطورة.

نتنياهو : لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات لغزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة.

عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد

رد مصدر سيادي مصري، لــ قناة القاهرة الإخبارية، على تصريحات نتنياهو بعد فتح معبر رفح: مصر لن تسمح بإخلاء الأجانب من قطاع غزة والتصعيد سيقابل بالتصعيد.



