أهم المعلومات عن كمبوند فيفث سكوير

طورت شركة المراسم للتطوير العقاري كمبوند فيفث سكوير على مساحة ضخمة بلغت 158 فدانًا، في أكثر المواقع إستراتيجية وتميز وحيوية في قلب القاهرة الجديدة، مع توفير مجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية والأساسية التي تلبي حاجة العملاء، وفي السطور التالية نقدم لك أهم المعلومات عن الكمبوند.

خدمات كمبوند فيفث سكوير

أرادت شركة المراسم، للتطوير والتنمية العقارية، أن تقدم للعميل كمبوند يضم مجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية والأساسية التي قد يحتاج إليها ليتذوق متعة الحياة ورفاهيتها؛ لذا ضم كمبوند فيفث سكوير ما يلي:

- مسارات تم تصميمها خصيصًا للركض والمشي وركوب الدراجات، بعيدة تمامًا عن السيارات؛ لتشعر بالأمان وأن تمارس هوايتك المفضلة، فضلًا عن وجودها وسط مساحات خضراء لتستمتع في الوقت نفسه بأجواء ريفية مميزة وتستنشق هواء الطبيعة والهدوء.

- يضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

- يوجد به حمامات سباحة تناسب مختلف الأعمار لتقضي وقتًا ممتعًا مع الأبناء بينما تسبح.

- فضلًا عن وجود عدد كبير من المطاعم والكافيهات، والتي تقدم ألذ وأشهى المأكولات والمشروبات.

- وخصصت الشركة المطورة مكانًا للأطفال؛ لتشعر بالطمأنينة وهم يلعبون بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية قد تضرهم.

- ويحتوي الكمبوند على مناطق مخصصة للشواء وإقامة الحفلات، حرصًا من الشركة المطورة على خلق أوقات ممتعة يتم فيها التجمع مع الأهل والأصدقاء والجيران.

- كما يوجد موقف خاص للسيارات؛ حتى لا تصطف أمام الوحدات السكنية أو في الطرق.

- ويتميز الكمبوند بوجود 2 كلوب هاوس يوفران للعميل قدر كبير من الرفاهية والمتعة، أحدهم للشقق، ويمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، والآخر يوجد في منطقة الفيلات، ويمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع.

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مساحة فيفث سكوير

● طورت شركة المراسم للتطوير العقاري كمبوند فيفث سكوير على مساحة ضخمة بلغت 158 فدانًا في قلب القاهرة الجديدة.

● وتنوعت هذه المساحة ما بين مساحات خضراء ومسطحات مائية ومجموعة واسعة من الخدمات الترفيهية والأساسية.

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أنواع الوحدات في فيفث سكوير المراسم

● حرصت شركة المراسم للتطوير والتنمية العقارية أن تقدم وحدات متنوعة داخل كمبوند فيفث سكوير؛ لتقدم لكل عميل الوحدة السكنية التي يبحث عنها دون أن يتنازل عن ما يتمناه مقابل الموجود.

● وليس هذا فقط بل جاءت الوحدات السكنية داخل الكمبوند متنوعة في الأسعار والمساحات حتى يختار العميل الأنسب لميزانيته وكذلك لاحتياجاته المعيشية من حيث المساحة التي يرغب في العيش فيها.

● وتنوعت الوحدات السكنية كالآتي:

- شقق.

- إستديوهات.

- فلل.

- توين هاوس.

- تاون هاوس.

- بنتهاوس.

● وما يميز الكمبوند عن غيره من المشاريع السكنية الأخرى أن جميع تلك الوحدات يتم تسليمها بتشطيبات كاملة على أعلى مستويات الجودة والفخامة والرقي، لتكون في الأخير داخل وحدة سكنية تشعرك بالتميز.

● وجاءت أسعار تلك الوحدات تنافسية مقابل الخدمة المقدمة في الوحدات ومميزات الكمبوند؛ كسرت بها شركة المراسم كل المتوقع.. ولمعرفة أسعار تلك الوحدات تواصل معنا الآن في Nawy ناوي.