استجابة للوفد.. تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية السحيمية بالغربية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" استغاثة لأهالي قرية السحيمية بمحافظة الغربية، بتاريخ 25 / 9/2023، بخصوص تراكم مياه الصرف الصحي تحت عنوان (قرية السحيمية.. الأهالي غرق القرية بمياه الصرف الصحي).

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد على الشكوى المنشورة قائلة نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم تسليم المشروع ابتدائيًا بتاريخ 1/12/2019 إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وجاري تشغيل المشروع حاليًا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.