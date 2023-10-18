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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية السحيمية بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت "بوابة الوفد الإلكترونية" استغاثة لأهالي قرية السحيمية بمحافظة الغربية، بتاريخ 25 / 9/2023، بخصوص تراكم مياه الصرف الصحي تحت عنوان (قرية السحيمية.. الأهالي غرق القرية بمياه الصرف الصحي).

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استجابة للوفد.. القومية لمياه الشرب تعلن تطوير مرافق مركز شربين بالدقهلية

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استجابة للوفد.. مد الخدمات لقرى الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد على الشكوى المنشورة قائلة  نتشرف بالرد على ما جاء بالشكوى بأننا نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم تسليم المشروع ابتدائيًا بتاريخ 1/12/2019 إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وجاري تشغيل المشروع حاليًا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

الجريدة الورقية