ضبط 111مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 111 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ، ومراقبة تداول السلع بالأسواق ، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

و أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن ضبط 111مخالفة تموينية منها، 88 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر -عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد من السعر المقرر- ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهولة المصدر - شهادة صحية).