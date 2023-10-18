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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"خروج 104 ملايين مصري وسيناء لن تكون قاعدة".. رسائل السيسي خلال اجتماعه مع المستشار الألماني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء عدة رسائل تحذيرية خلال اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز بقصر الاتحادية، وذلك على خلفية الأحداث والأوضاع الساخنة التي تشهدها قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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السيسي: طرحنا وجود قوات أممية تضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين

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السيسي: الوضع الإنساني في غزة تدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة

ويزور المستشار الألماني مصر اليوم لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رسائل الرئيس السيسي:

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أطالب المجتمع الدولي لإنهاء التصعيد في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطيني

العمليات العسكرية الحالية في غزة قد تخرج عن السيطرة 

فكرة نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء، عبارة عن نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء

في حال نقل الفلسطيني إلى سيناء فتصبح سيناء قاعدة للعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة؛ هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي، فتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية 

إسرائيل تريد نقل مسرح العمليات إلى مصر

إذا لزم الامر.. أوجه بخروج 104 ملايين مصري لرفض فكرة تهجير الفلسطينين 

مصر دولة كبيرة وتحافظ على السلام، ولكن ما تسعى له إسرائيل غير مقبول بشأن تهجير أهل غزة لمصر.

سيناء لن تكون قاعدة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وبعد ذلك تقوم إسرائيل بضرب سيناء.

يجب إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس 

مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن تكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله

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