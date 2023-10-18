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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

إعلام النواب تطالب بتحرك دولي لوضع حد لممارسات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

وصفت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، المجزرة الانسانيه التي نفذتها ، قوات الاحتلال الاسرائيلي  بضرب مستشفي المعمداني في غزة ، بأنها جريمه مكتملة الأركان ،  استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والإنساني في ظل صمت عالمي.

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النائبة رحاب موسى: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني عمل إجرامي ومجزرة

وطالبت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، بضرورة وجود تحرك دولي لوضع حد للممارسات العنصرية والاجراميه التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، ويعد حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي سريع فيما وقع من إعتداءات وحشة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وإعتبرت النائبة هند رشاد ، الصمت الدولي على ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة اعطاء اسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وإستمرار لجرائم الجيش الإسرائيلي ضد أشقائنا في فلسطين ،وأن تعمد  قصف المنشآت والأهداف المدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.

 

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