باسم يوسف يحرج بيرس مورجان على الهواء: الفلسطينيون لن يموتوا

ظهر الإعلامي باسم يوسف ببرنامج بيرس مورجان الأمريكي على الهواء مباشرة، وأكد دعمه ومساندة ضحايا غزة جراء ما يواجهونه من جرائم وانتهاكات.

وقال باسم يوسف في مستهل حديثه: في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم.

ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: "أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم".

مما أثار غضب باسم وجعله يلقنه درسًا على الهواء قائلًا: لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تأذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك.

أما عن فكرة التهجير فقال باسم يوسف: إعلامكم يقول. أن نهجر الفلسطينين لأنهم قليلون إلى سيناء حتى نعيد بناء غزة من جديد.. هو "عُبط احنا بقى".

