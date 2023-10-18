ندوة تثقيفية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لأعضاء النادي الثقافي بجنوب سيناء





نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ادارة الشباب ( النادي الثقافي ) ، ندوه عن ندوة تثقيفية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء ضمن خطه نشاط النادي بمتابعه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

ندوة تثقيفية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لاعضاء النادي الثقافي

تناول اللقاء عدد من المحاور منها مفهوم الولاء والانتماء والفرق بينهم ، ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب ونشر أفكار البناء وغرس القيم والأخلاق الحميدة وزرع الثقة لدى الشباب ، بالإضافة إلى توضيح سبل التصدي لكل فكر يسعى لزعزعة إستقرار الشباب وانتمائه لوطنه.

ندوة تثقيفية عن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لاعضاء النادي الثقافي

تهدف الخطة العامة للاندية الثقافية على مستوى الجمهورية طبقا للسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى توعية الشباب و بناء الفكر ، ومساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هواية وطابع حضارى أصيل .

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