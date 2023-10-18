فرنسا تكتسح أسكوتلندا برباعية وديا

حقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره الاسكوتلندي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ستاد بيير موروي .

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افتتح التسجيل في المباراة بيلي جيلمور لاعب منتخب أسكوتلندا فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل الديوك سريعا عن طريق بنامين بافارد في الدقيقة 16 .

ثم أضاف بافارد الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 25 ، قبب نهاية الشوط الأول خطف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني سجل كينجسيلي كومان الهدف الرابع للديوك في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

خاض منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من

ماينان ، ثيو هيرنانديز، كلاوس، كوناتي وبافارد ، تشواميني، كامافينجا وجريزمان ، عثمان ديمبيلي، جيرو ومبابي.

