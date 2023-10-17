المصري لدعم اللاجئين يدين استمرار الاحتلال في استهداف الفلسطينين

عبر الاتحاد المصري لدعم اللاجئين، عن عميق القلق والتضامن الشديدين مع الشعب الفلسطيني والأبرياء الذين يعانون جراء الأحداث الصعبة التي تشهدها فلسطين جراء الاحتلال الإسرائيلي والعمليات العنيفة المستمرة.

الاتحاد المصري لدعم اللاجئين

وتابع الاتحاد المصري لدعم اللاجئين، :"نجدد دعمنا لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء في المناطق المتضررة، ونستنكر بشدة استمرار العنف والظلم الذي يتعرض له الأبرياء.. ندعو بإلحاح إلى وقف فوري لهذا العبث والعمل على إعادة الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأكدت الاتحاد المصري لدعم اللاجئين، أنه يؤكدون على ضرورة دعم اللاجئين وتقديم المساعدة اللازمة للفلسطينيين الذين يعانون من الأوضاع الصعبة.

وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لإيجاد حلول دائمة وعادلة لهذه الأزمة، متابعًا: “نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، وندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والحوار من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.. نسأل الله أن يحفظ السلام والأمان في فلسطين وجميع أنحاء العالم”.

