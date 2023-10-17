لا لتنمر لا للعنف عنوان ندوة بمدرسة الجربة الابتدائية فى ابو تشت

نظم قسم التخطيط والمشروعات اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان لا للتنمر لا للعنف بمدرسة الجربة الابتدائية، وذلك تحت رعاية الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، حاضرها محمود علي الخطيب رئيس قسم التخطيط والمشروعات واحمد ضمراني مسؤول التخطيط بمشاركة عشرات التلاميذ وخلف الله عبدالعاطي مدير المدرسة والاخصائيين الاجتماعيين ومعلمي المدرسه.

بدأت فاعليات الندوة بالترحيب بالحضور من إدارة المدرسة، تناولت الندوة مفهوم التنمر وأوضح محمود علي ان التنمر شكل من أشكال العنف والاساءة والايذاء الذي يكون موجها من شخص أو مجموعه من الأشخاص الي شخص آخر او مجموعه من الأشخاص الاقل قوة سواء بدنيا او نفسيا وقد يكون عن طريق الاعتداء البدني او التحرش الفعلي وغيرها من الأساليب العنيفة.

وأضاف ان الأشخاص المتنمرين يتبعون ساسية التخويف والترهيب والتهديد وقد يمارس التنمر في أكثر من مكان كالمدرسة او العمل او غيرها من الأماكن المختلفة.

كما تناول احمد ضمراني شرح اقسام التنمر وانواعه وآثاره وفي نهاية الندوة قدم الخطيب تحية الشكر والتقدير لادارة المدرسة واعضاء هيئة التدريس ممثله في عبدالفتاح محمود و وفاء صالح و شيماء محمد .