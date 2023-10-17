إلغاء مراسم التتويج في نهائي بطولة الأردن الدولية تضمانًا مع فلسطين

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم إلغاء كافة مراسم التتويج في المباراة النهائية للبطولة الدولية الرباعية، والتي تجمع بين منتخبي قطر وإيران، على ملعب ستاد عمان الدولي، في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية مساء اليوم الثلاثاء.

إلغاء مراسم التتويج في نهائي بطولة الأردن الدولية

ويأتي قرار الاتحاد الأردني لتضامنه مع الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وبسبب وقوع الآلاف من الشهداء.

تقدم منتخب إيران على نظيره القطري برباعية في نهائي بطولة الأردن الدولية، وهو الأقرب للتتويج باللقب.

كان منتخب العراق قد حقق الفوز على الأردن بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.