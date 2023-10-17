"البحوث الإسلامية" تؤكد أهمية مشاركة "الهجرة" في مبادرة الحد من الهجرة غير الشرعية

أعرب الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكدا على أهمية مشاركة وزارة الهجرة في مبادرة المجمع لدورها الفاعل والمؤثر في ملف الحد من الهجرة غير الشرعية، حيث تمثل التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، لاعبا أساسيا يقتضي توحيد وتعظيم الجهود بين جهات العمل المختلفة ذات الشأن المشترك لتحقيق معدلات توعية كبيرة في هذا الجانب.

ونوه إلى أن مشاركة وزارة الهجرة يعطي ثقلا وبعدا أعمق لمبادرة المجمع للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتابع أن مجمع البحوث الإسلامية لديه مقومات لنجاح تلك المبادرة التي يسعى لتنفيذها مع وزارة الهجرة وعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، من خلال عدد 3 آلاف واعظ وواعظة متواجدون في ربوع الوطن داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية، ويستطيعون الوصول للشرائح المستهدفة من مبادرة التوعية، وكذلك استخدام المنصات الإلكترونية الهامة لمؤسسة الأزهر في نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، لبحث التعاون ومشاركة وزارة الهجرة في مبادرة مجمع البحوث الإسلامية، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في المحافظات والقرى المصدرة لهذه الظاهرة.

جاء بذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات.