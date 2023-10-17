منتخب الإمارات يفوز على لبنان بهدف قاتل استعدادًا لتصفيات كأس العالم

حقق منتخب الإمارات الاول لكرة القدم الانتصار على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد آل مكتوم، في ثاني وديات المنتخب الإماراتي خلال فترة التوقف الدولي لفترة الفيفا الحالية، وفي إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب الإمارات يفوز على لبنان بهدف اللحظات الأخيره

سجل أهداف منتخب الإمارات كل من كايو كانيدو في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، وتمكن اللاعب سلطان عادل من خطف الانتصار وتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 92 قبل النهاية بلحظات، بينما سجل هدف منتخب لبنان الوحيد اللاعب كريم درويش في الدقيقة 34.

بتلك النتيجة يكون منتخب الإمارات قد حقق الانتصار الثاني خلال المعسكر الحالي بعد الفوز على الكويت بهدف نظيف في لقاء الخميس الماضي، الذي كان أولى مواجهات الأبيض الإماراتي الودية.

يستعد منتخب الإمارات لمواجهة نيبال في السادس عشر من شهر نوفمبر المقبل بالعام الجاري 2023، ضمن مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبي اليمن والبحرين أيضًا.