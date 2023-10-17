مشاهدة مباراة انجلترا وإيطاليا بث مباشر في تصفيات يورو 2024

بث مباشر مباراة انجلترا ضد ايطاليا، ننقل لكم بثًا مباشرًا لـ مشاهدة مباراة انجلترا وإيطاليا بث مباشر، والتي تجمع المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد ويمبلي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة، ضمن تصفيات كأس امم اوروبا 2024.

على الرغم من فوز منتخب انجلترا في جولة الذهاب في تصفيات اليورو الحالية بهدفين لهدف، إلا أن إيطاليا تتسلح بالتاريح حيث تمتلك أفضلية كاسحة في مواجهاتها مع انجلترا حيث فازت في 8 مباريات سابقة في مختلف المسابقات الرسمية مقابل انتصارين فقط لصالح انجلترا ورسم التعادل نتيجة لقاءين أخرين.

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الشعراوي يقود تشكيل إيطاليا لمواجهة انجلترا في تصفيات أمم أوروبا

ويتواجد النجم ستيفان شعراوي على رأس تشكيل إيطاليا لمواجهة انجلترا اليوم ومعه باريلا ودوناروما، في تشكيل ضم كل من:-

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

في خط الدفاع: دي لورينزو وسكالفيني وأتشيربي وأودوجي.

في خط الوسط: نيكولا باريلا وكريستانتي وفيراتسي.

في خط الهجوم: بيراردي وسكاماكا وستيفان الشعراوي.

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موعد مشاهدة مباراة انجلترا وإيطاليا والقناة الناقلة

تم تحديد موعد مشاهدة مباراة انجلترا ضد إيطاليا التي تنطلق تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر لها ان تنقل من خلال قنوات بي إن سبورتس عبر beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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