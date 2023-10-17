مشاهير الرياضة يدعمون القضية الفلسطينية

حرص مشاهير الرياضة المصرية والعربية والعالمية على دعم غزة فى حربها ضد الاحتلال الإسرائيلى، لعل أبرزهم نجم المنتخب المصرى محمد الننى المحترف فى أرسنال الإنجليزى، ومحمد صلاح الذى تبرع بمبلغ مالى لصالح أهالى قطاع غزة عن طريق جمعية الهلال الأحمر فى مصر.

كما وجه النجم الفرنسى كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الإسبانى، ونجم اتحاد جدة السعودى الحالى، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس» ونشر تغريدة قال فيها «كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذى لا يستثنى النساء ولا الأطفال».

وهنا نأتي لبطل العالم بيج رامى، نجم منتخب مصر لكمال الأجسام وبطل مستر أوليمبيا، الذى أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، ونشر صورة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» من أمام سفارة فلسطين، معلقًا: «أمام سفارة دولة فلسطين».

وحرص ممدوح السبيعى «بيج رامى»، لاعب كمال الأجسام، على مساندة المقاومة الفلسطينية فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، خاصة أن غزة تعيش ظروفًا كارثية، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، التى انطلقت يوم السابع من شهر أكتوبر الجارى.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.. حسبنا الله سينصركم ويسدد خطاكم ويثبت أقدامكم».

وأضاف: «رجال فلسطين الأبية المناضلة نحسبكم رجالًا اختاركم الله لنصرة دينه ورفعة رايته ونسأل الله ألا يحرمنا الأجر بكثرة الذنوب، رجال فلسطين العزة (ألا إن نصر الله قريب)».

يذكر أن بيج رامى توج بلقب مستر أوليمبيا مرتين متتاليتين عامى 2020 و2021، فيما احتل المركز الخامس فى النسخة الماضية من البطولة.

وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، والذى راح ضحيته الآلاف من الأبرياء، وذلك عقب العملية التى قادتها المقاومة الفلسطينية، وألحقت ضررًا غير مسبوق بجيش الكيان الصهيونى، قبل أن يلجأ الأخير إلى أساليبه الوحشية المعروفة، بقصف المدنيين وقتل الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء.