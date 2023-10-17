شرب القهوة بدون سكر يساعدك على إنقاص الوزن

أكد مجموعة من العلماء قدرة القهوة على المساعدة في إنقاص الوزن بشكل أسرع، حيث نشرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، تقريرا عن مشروع بحثي واسع النطاق ذكر مؤلفوه أن شرب القهوة يساعد على إنقاص الوزن قام العلماء بتحليل بيانات المراقبة التي تم إجراؤها في الفترة من 1986 إلى 2015.

وكانت أهداف هذه الملاحظات أكثر من 22 ألف رجل وحوالي 130 ألف امرأة، وراقب الخبراء العلميون كيف يشرب الناس القهوة، مع الأخذ في الاعتبار حرفيًا جميع الفروق الدقيقة كمية المشروب، وإضافاته، ووقت الاستهلاك، وما إلى ذلك ونتيجة لذلك، وجد أن تناول القهوة بدون سكر يساعد في الحفاظ على وزن صحي أو حتى فقدان الوزن.

ولم يكن للنسخ المحلاة من القهوة أو المشروبات بالكريمة هذا التأثير، بل القهوة المرة فقط. كما أن تأثيره يظهر حتى لو شرب الإنسان كوباً واحداً فقط في اليوم.

وإن زيادة استهلاكك من القهوة غير المحلاة أو التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين قد تكون فعالة للتحكم في الوزن لكن إضافة السكر يمكن أن يقلل بشكل كبير من الفوائد الصحية لهذا المشروب.

وفي الوقت نفسه، ذكروا أن القهوة التي يتم تناولها بدون سكر تساعد في التحكم في الوزن، بشرط أن يشربها الشخص لفترة طويلة ومن غير المرجح أن تعمل القهوة كوسيلة سريعة لفقدان الوزن (على الرغم من أن تناولها له تأثير مدر للبول ويساعد على إزالة الماء الزائد ومعه حجم الجسم).

ولكن عادة شرب القهوة تساعد بالفعل على عدم زيادة الوزن وتجعل محاولات إنقاص الوزن أكثر فعالية.

ويُعزى التأثير الرئيسي للقهوة في حرق الدهون إلى الكافيين. ولكن هناك شيء آخر في المشروب يساعد في الحفاظ على وزنك طبيعيًا وذكرت المجلة أنه بالمقارنة مع الكافيين وحده، فإن شرب القهوة كان مرتبطا بخسارة أكبر للوزن.