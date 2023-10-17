بمشاركة 70 دولة.. استمرار فاعليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ
تستمر فاعليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام حيث أكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة على جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كل المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.
كما أشر إلى أن المديرية لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمنا قوميا.
انطلقت فاعليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين بمدينة السلام بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ ومحمد فتحي توفيق وكيل الوزارة حيث أكد على جاهزية المنشآت الرياضية بالمركز لاستضافة كافة المعسكرات والبطولات الدولية والمحلية، ومدى الالتزام بتوفير كامل الإمكانات لإنجاح هذه البطولات.
كما أشر إلى أن المديرية لا تدخر جهدا للوصول بالرياضة داخل المحافظة إلى أعلى مستوى والنهوض بالمنشآت الرياضية لتمثيل اسم مصر في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بالرياضة وتعتبرها أمنا قوميا.
جدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر 2023 بمشاركة 1350 مشاركا منهم 700 لاعب ولاعبة من 70 دولة.