البحث عن أطفال جرفتهم فيضانات جنوب إفريقيا

قالت الإذاعة العامة في جنوب إفريقيا: “إن تلميذين جرفتهما الفيضانات في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب إفريقيا”.

ذكرت شبكة SABC، أن الأطفال نُقلوا بعيدًا أثناء عودتهم من المدرسة في منطقة نجكليني، قالت شبكة SABC: "إن مهمة البحث جارية لإنقاذهم".

ضربت أمطار غزيرة أجزاءً من مقاطعة كيب الشرقية، مما أدى إلى شل حركة النقل في المنطقة.

وقال زيمخيثا ماسينجواني، المسئول الإداري المحلي: “إن الفيضانات جرفت جسرًا”.

ونُقل عن ماسينغوين قولها: "إن ذلك يجعل من المستحيل على هذا المجتمع الانتقال إلى مناطق أخرى".

كانت هيئة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا قد أصدرت يوم الإثنين تحذيرًا من عاصفة بسبب هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات، ولقي ما لا يقل عن 11 شخصًا.

تكشف نتائج التعداد السكاني لجنوب إفريقيا لعام 2022، أن عدد سكان جنوب إفريقيا يبلغ 62 مليون نسمة، مقارنة بـ 51.7 مليون نسمة في عام 2011.

كما أظهر أن هناك أكثر من 2.4 مليون مهاجر في البلاد، أي حوالي 3% من إجمالي السكان.

وجاء معظم هؤلاء من البلدان المجاورة: 45.5% من زيمبابوي، و18.7% من موزمبيق، و10.2% من ليسوتو.

تظهر الإحصائيات أيضًا أن نسبة السكان البيض انخفضت من 11% عام 1996 إلى 7.3% عام 2022.

أعدمت جنوب إفريقيا نحو 7.5 مليون دجاجة في محاولة لاحتواء عشرات حالات تفشي سلالتين منفصلتين من إنفلونزا الطيور التي تهدد بخلق نقص في البيض والدواجن للمستهلكين، حسبما ذكرت الحكومة والرابطة الوطنية للدواجن.

ونفق ما لا يقل عن 205 آلاف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور في 000 حالة تفش منفصلة على الأقل في أنحاء البلاد مع أكثر من نصف هذه الانتفاءات في اقليم جوتنج الذي يضم جوهانسبرج أكبر مدن البلاد والعاصمة بريتوريا.

كانت بعض متاجر البقالة في جوهانسبرج تحدٍّ من عدد البيض الذي سمح للعملاء بشرائه هذا الأسبوع - في بعض الحالات إلى علبة 1 من 6 بيضات، واعترفت الحكومة بوجود "قيود على العرض".

أعلنت الحكومة أنه تم إعدام ما يقرب من 2.5 مليون دجاجة تم تربيتها من أجل لحومها، وقالت رابطة الدواجن في جنوب إفريقيا إنه تم إعدام 5 ملايين دجاجة أخرى من البيض البياض.

يمثل 7.5 مليون طائر حوالي 20-30% من إجمالي مخزون الدجاج في جنوب إفريقيا، حسبما قال المدير العام لجمعية الدواجن في جنوب إفريقيا إيزاك برايتنباخ.

قال وزير الزراعة ثوكو ديديزا: "إن الحكومة تتحرك لتسريع تصاريح الاستيراد الجديدة للشركات لجلب البيض من دول أخرى لضمان إمدادات كافية للمستهلكين".

تدرس وزارتها أيضًا الشروع في برنامج تطعيم لوقف تفشي إنفلونزا الطيور وقالت: “إن عدد المزارع التي بها حالات آخذ في الازدياد”.

حظرت ناميبيا المجاورة استيراد لحوم الدجاج والبيض من جنوب إفريقيا.

يؤثر تفشي المرض على صناعة تكافح بالفعل بسبب أزمة الكهرباء، وقال برايتنباخ: “إن جنوب إفريقيا شهدت 3 حالات تفش كبيرة لإنفلونزا الطيور في السنوات الأخيرة”، وكان آخرها "الأسوأ إلى حد بعيد"، مما كلف الصناعة خسائر لا تقل عن 25 مليون دولار.

وقال إنه سيتعين استيراد اللقاحات ونأمل أن تكون جاهزة للاستخدام في غضون شهرين إلى 6 أشهر.

قال فيلهلم ماري رئيس مجموعة الدواجن في الجمعية البيطرية في جنوب إفريقيا: “إن ما يصل إلى 8.5 مليون دجاجة بياضة يمكن أن تتأثر وأكثر من 10 ملايين طائر بشكل عام”.

وقال ماري: "يخبرني أننا سنواجه مشاكل مع هذا الوضع لفترة طويلة"، واصفًا إياه بأنه "كارثي" بالنسبة للصناعة.

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الشهر الماضي: "إن تفشي إنفلونزا الطيور آخذ في الارتفاع على مستوى العالم مع أكثر من 21 ألف حالة تفشي في جميع أنحاء العالم بين عامي 2000 و2013. نادرًا ما تصيب إنفلونزا الطيور البشر.

والبيض مصدر مهم وبأسعار معقولة للبروتين في جنوب إفريقيا لكن الأسعار ارتفعت بإطراد هذا العام ومن المتوقع أن يؤدي النقص الناجم عن إنفلونزا الطيور إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى ويزيد من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في جنوب إفريقيا.

تضررت صناعة الدجاج في جنوب إفريقيا بشدة هذا العام بسبب نقص الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم لتوفير الطاقة، ولكنه أثر بشدة على الشركات.