الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 07:44 م 10/17/2023 7:44:46 PM

علينا أن نعترف بأن هناك ظاهرة منتشرة بصورة أو بأخرى وهى (القتل).. قتل المرأة أو الفتاة.. إما بدعوى الحب والإعجاب أو بدعوى انحراف السلوك.. إلخ كان أشهر هذه الحالات هى قتل الطالبة (نيرة أشرف) ولعل ما لاحظناه أن تلك الحالة وجدت درجة من التأييد والإعجاب والتعاطف مع القاتل ! لدرجة وجدنا أحد المحامين المشهورين كان يريد الدفاع عن القاتل، وأعلن ذلك ! ثم ما لبث أن تكرر الأمر بصورة أو بأخرى.. فماذا يعنى ذلك؟ يعنى أن هناك درجة عالية من الفهم الخاطئ والردىء تجاه المرأة.. هناك من رسخ وما زال يرسخ فى عقلية المجتمع أو فى عقلية الرجل أن من حقه أن يعامل المرأة وكأنها دجاجة مباح ذبحها فى أى وقت.. ترسيخ الذهنية الذكورية تجاه المرأة له العديد من العوامل.. سواء الاعتقادية أو العادات والتقاليد، وعليه تخرج المرأة ولديها إحساس بأن العالم الذكورى مباح أن يفعل بها ما يشاء.. ناهيك عن الأفكار الظلامية التى تتعامل مع المرأة بشكل مزر إلى أبعد الحدود، وهذه النوعية منتشرة بشكل سرطانى داخل المجتمع. ويكفى أن نجد حزب (القُفف) والذى لم ولن يحترم المرأة تحت أى ظرف، وله نظرة متدنية ولا فائدة فى الكلام مع هؤلاء.. فالذهنية لديهم تعانى من اختلال بيَّن ومن المؤسف أن هذا الحزب أنصاره بالملايين.. إلى جانب أن هذا يخرج لنا ملايين من الطلاب وكلهم للأسف لديهم ذهنية احتقار المرأة والنظرة الدونية لها.

لا توجد ثقافة احترام المرأة واحترام رأيها ووجودها وكيانها.. وانتشار تلك الظاهرة يدل دلالة واضحة على وجود خلل فى داخل المجتمع.. سوف يخرج من يقول لك إن مثل تلك الأمور تحدث فى كل المجتمعات.. صحيح أنها تحدث ولكنها ليست بهذه الصورة التى أصبحت متكررة بشكل بشع ومرعب وغير إنسانى. شخص يخطب فتاة ثم ينفصل.. لماذا يؤدى هذا الأمر إلى القتل؟ دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة مقتل فتاة على يد خطيبها بمنطقة العبور أن المتهم كان خطيبها من 10 سنوات وانفصلوا. وأضافت التحريات أنه طوال العشر سنوات كان يحاول العودة لها لكنها كانت تصده. وتابعة التحريات أن المتهم ترصد للمجنى عليها وأطلق الرصاص وقتلها وأثناء ذلك تصادف مرور ضابط شاهد الجريمة ولاحق المتهم وأصابه وتمكن من ضبطه.. جريمة قتل أخرى يذبح شقيقته بالشارع اعتراضا على خطيبها.. وكشف شهود عيان أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية استوقفا الفتاة أثناء سيرها بالشارع أمام المسجد وقام أحدهما بطعنها بسلاح أبيض وذبحها من الرقبة وتركاها وفرا هاربين.. جريمة قتل أخرى (قتل أخته عشان فلوس المخدرات) المتهم ذهب إلى شقيقته وذلك للحصول على أموال منها لاعتياده تناول مخدرات إلا أنها رفضت فهددها بالقتل.. ولاحقها وطعنها بسلاح أبيض بمنطقة الرقبة ثم أجهز على رقبتها على رصيف الشارع.. جريمة قتل أخرى.. شخص يقوم بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة فى كلية الآثار بجامعة القاهرة.

استاذ الفلسفة وعلم الجمال

أكاديمية الفنون