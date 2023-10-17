نقيب الأطباء يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال

أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر وابن كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، بجهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وعبر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، خلال كلمته في احتفالية تخريج الدفعة (53) بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، عن فخره واعتزازه بكونه ينتمي إلى قلعة الوسطية والاعتدال كعبة العلم وقبلة العلماء في العالم جامعة الأزهر، لافتا الي ان كلية طب بنين الازهر بالقاهرة كلية معتمدة عالميا حيث حصلت الكلية علي شهادة الاعتماد وتجديد الاعتماد مما يجعلها قبلة علمية لدراسة الطب محليا واقليميا ودوليا.

تهنئة الخريجين وأسرهم

وقدم نقيب أطباء مصر التهنئة إلى الخريجين وإلى أسرهم مشيرًا إلى أن خريجي كليات الطب جامعة الأزهر يمثلون 17 ℅ من إجمالي عدد خريجي كليات الطب في جمهورية مصر العربية.

وأوضح نقيب أطباء مصر أنه درس وتعلم وتربى وتخرج في كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الدفعة (13) عام 1984م وعمل طبيبًا مقيمُا بقسم التخدير والرعاية المركزة، ثم سافر إلى إنجلترا واستكمل مشواره العلمي حتى عاد إلى مصر واستلم عمله في كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة وتدرج في الأماكن حتى وصل إلى رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة.

ووجه نقيب أطباء مصر الشكر والتقدير لجموع الأطباء؛ لثقتهم به واختياره نقيبًا، مؤكدًا على أنه سوف يبذل قصارى جهده للنهوض والارتقاء برسالة الطب والطبيب، وسوف يكون خادمًا لجميع الأطباء.