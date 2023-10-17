المنتخب السعودي بالقوة الضاربة أمام مالي

كشف المدرب الإيطالي روبرت مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي عن التشكيل الرسمي لمواجهة مالي، ضمن المباريات الودية التي يخوضها الأخضر خلال معسكر البرتغال، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2024.

ويقود الثلاثي؛ سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، تشكيل المنتخب السعودي خلال مواجهة مالي، اليوم الثلاثاء.

تشكيل السعودية أمام مالي

حارس المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، على لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري.

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح الشهري.

وتسود حالة من القلق وسط الجمهور السعودي، بعد النتائج السلبية خلال الفترة الماضية للأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث تعرض لخسارتين وتعادلين منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب خلال الفترة الماضية.

ويأمل عشاق الأخضر السعودي أن تتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجماهير ترغب في الوصول لنهائيات كأس العالم المقبلة 2026، والتتويج بلقب كأس الاَمم الإفريقية.