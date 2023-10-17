إلغاء حفل ماجدة الرومي في سلطنة عمان
أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط، عن إلغاء حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، تضامنًا مع الاحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين من مطلع أكتوبر الجاري.
أسباب إلغاء حفل ماجدة الرومي في سلطنة عمان
وجاء بيان إلغاء حفل ماجدة الرومي كالآتي:"تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كل الحفلات الاخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق"
كلمات أغنية عندما ترجع بيروت ماجدة الرومي
كانت أحدث أغاني ماجدة الرومي إهداءً لوطنها لبنان، بعنوان “عندما ترجع بيروت”، والتي سجلت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “عنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ إِلَيْنَا بِالسَّلَامَهْ عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ الَّتِي نَعْرِفُهَا مِثْلَمَا تَرْجِعُ لِلدَّارِ الْيَمَامَهْ سَوْفَ نَرْمِي فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْرَاقَ السَّفَرْ وَسَنَسْتَأْجِرُ كُرْسِيَّيْنِ فِي بَيْتِ الْقَمَرْ وَسَنَقْضِي الْوَقْتَ فِي زَرْعِ الْمَوَاوِيلِ... وَفِي زَرْعِ الشَّجَرْ آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا السَّفَرْ!! فَاغْمُرِينَا أُغْمُرِينَا أُغمرينا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ... اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ !! -٢هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَطْلُعَ بَيْرُوتُ الْجَمِيلَهْ مرةً أُخرى..من الأيدي الخَرَابْ ؟ هَلْ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَنْبُتَ قَمْحٌ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْ يَأْتِي مَعَ الْمَوْجِ الْحِسَابْ هل من الممكن أن نكتب شعراً مرة بعد على حبّة لوزٍ او على قطن السحاب آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا القَدَر. فَاغْمُرِينَا .. أُغْمُرِينَا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ. ”