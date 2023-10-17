أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط، عن إلغاء حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، تضامنًا مع الاحداث العصيبة التي تمر بها فلسطين من مطلع أكتوبر الجاري.

أسباب إلغاء حفل ماجدة الرومي في سلطنة عمان

وجاء بيان إلغاء حفل ماجدة الرومي كالآتي:"تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كل الحفلات الاخرى حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق"

كلمات أغنية عندما ترجع بيروت ماجدة الرومي

كانت أحدث أغاني ماجدة الرومي إهداءً لوطنها لبنان، بعنوان “عندما ترجع بيروت”، والتي سجلت أكثر من ربع مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “عنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ إِلَيْنَا بِالسَّلَامَهْ عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ الَّتِي نَعْرِفُهَا مِثْلَمَا تَرْجِعُ لِلدَّارِ الْيَمَامَهْ سَوْفَ نَرْمِي فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْرَاقَ السَّفَرْ وَسَنَسْتَأْجِرُ كُرْسِيَّيْنِ فِي بَيْتِ الْقَمَرْ وَسَنَقْضِي الْوَقْتَ فِي زَرْعِ الْمَوَاوِيلِ... وَفِي زَرْعِ الشَّجَرْ آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا السَّفَرْ!! فَاغْمُرِينَا أُغْمُرِينَا أُغمرينا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ... اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ !! -٢هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَطْلُعَ بَيْرُوتُ الْجَمِيلَهْ مرةً أُخرى..من الأيدي الخَرَابْ ؟ هَلْ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَنْبُتَ قَمْحٌ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْ يَأْتِي مَعَ الْمَوْجِ الْحِسَابْ هل من الممكن أن نكتب شعراً مرة بعد على حبّة لوزٍ او على قطن السحاب آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا القَدَر. فَاغْمُرِينَا .. أُغْمُرِينَا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ. ”