محمد ثروت لـ "الوفد": فيلم «سُكر» وجبة فنية دسمة للأطفال

شارك الفنان محمد ثروت في بطولة فيلم "سُكر"، بجانب النجمة الكبيرة ماجدة زكي، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

وتحدث محمد ثروت، خلال تصريحات لبوابة "الوفد" الإلكترونية، عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سُكر»، وتجربته الأولى لعمل مخصص للأطفال، قائلًا:" سعيد جدًا بمشاركتي في فيلم غنائى استعراضى مُختلف ومُميز، خاصة أنه مناسب للأطفال ".

وأضاف “ثروت”، قائلًا:" الفيلم يضم العديد من الاستعراضات، ويعد وجبة دسمة للأطفال، فخور بالمشاركة به وأنصح جميع العائلات اصطحاب أطفالهم لمشاهدته ".

محمد ثروت: الكوميديا بالفُصحى سهلة وتُحاكي العقل

وكشف محمد ثروت خلال حديثه "للوفد" تحديات حديثه بالفُصحى خلال أحداث الفيلم، وقال:" الحمد لله لم تواجهني أي صعوبات لأن بدايتى كانت على مسرح الجامعة، ولدىَّ خلفية عن اللغة العربية، والكوميديا بالفُصحى كانت جميلة للغاية وسهلة وتُحاكى العقل ".

واختتم الفنان محمد ثروت، حديثه، قائلًا:" فكرت في تغير مجال عملي لـ راقصًا أو مغنيًا بعد مشاركتي في فيلم «سُكر»، والسبب الإستعراضات اللذيذة التي قدمتها وأجببتها كثيرًا ".

تفاصيل فيلم سكر

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى (سكّر) تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

ويضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.