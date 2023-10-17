فريق طبى من الصحة يتفقد وحدة الكلاحين بمركز قفط بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الرعاية الأساسية بالمديرية لتفقد وحدات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأساسية.

وأوضح الدكتور محمد أن الفريق الذي ضم الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أسماء محمد عضو إدارة الرعاية الأساسية قد أجروا جولة تفقدية لوحدة الكلاحين التابعة لإدارة قفط الصحية والتي تعمل علي مدار ال ٢٤ ساعة.

وأضاف بدران أن الفريق تابع تنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة الأم والجنين.

وأشار بدران أن الفريق قد تابع تردد الوحدة سواء من الحالات الجدد أو المترددات وعلي توافر جميع الأمصال برصيد كافي.

مشيرًا إلي تحويل المتغيبين إلي الشؤون القانونية لتقصيرهم، مؤكدًا علي بذل أقصي جهد من أجل وصول خدمات الرعاية الأساسية المختلفة والمبادرات المختلفة لجميع المواطنين بالمجان.

وذلك بناءاً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بمتابعة منافذ الخدمة الطبية بالمحافظة علي مدار اليوم للتأكد من تقديمها الرعاية الصحية اللازمة.