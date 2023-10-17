الأكاديمية الوطنية تُنظم ندوة بقنا حول برامج تدريب وتأهيل المرأة

استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب علي هامش عقد ندوة للتعريف ببرامج تأهيل وتدريب المرأة المصرية التي يتم تنظيمها بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ،و اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، والدكتورة هدي سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة الزهراء محمد و خالد عدلي عضوا الاكاديمية الوطنية للتدريب ،والدكتور محمد كمال منسق المحافظة .

قال المحافظ، إن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، الذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والادارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءاً من سن 22 عاماً حتى 50 عاماً، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية

وأثني المحافظ، على جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 .

كما ناشد كافة السيدات بضرورة المشاركة والتقديم وتسجيل أسمائهن وبياناتهن ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، لافتاً إلي أن البرنامج يستهدف المرأة المصرية من كافة القطاعات "الحكومي والعام والخاص ورائدات الأعمال"، لافتاً إلي أن الاختيارات تتم وفق القدرات والامكانيات التي يتمتعن بها السيدات المتقدمات .

وقال أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، إن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ، من خلال جولات الأكاديمية في محافظات مصر المختلفة، للوصول إلى جميع سيدات وفتيات مصر الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية والإدارية وذلك من خلال الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية.