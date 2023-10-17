الحقوقيات المصريات تنفذ برنامجا للصحفيين حول استخدام الإعلام الجديد في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته

بدأت جمعية الحقوقيات المصريات فاعليات ورشة العمل التدريبية للصحفيين على مشروع " نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة " والممولة من Equality Now وذلك بهدف تعريفهم بمشروعات القوانين المقدمة من كافة الأطراف في هذا الشأن، وكذلك اطلاعهم على مشروع القانون المقدم من الجمعية بشأن بعض التعديلات التي تستهدف حماية وصون الاسرة المصرية.



استهدفت ورشة العمل تدريب عدد 25 من شباب الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية على أدوات الإعلام الجديد في تناوله لمشروع القانون وتعديلاته، وكيفية استخدام السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي في توصيل كافة التعديلات إلى أصحاب المصلحة.



من جانبها قالت رابحة فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن الصحفيين لما لهم من أدوار مجتمعية مؤثرة في الرأي العام، ومع استخدام المؤسسات الصحفية ألوان وأشكال مختلفة من فنون العمل الصحفي الحديثة مثل الهاشتاج والكاريكاتير وفنو الأنيميشن، وفنون الانفوجراف والفيديو جراف كان لابد من تدريب الصحفيين على هذه المهارات، وكان تعديلات مواد القانون أحد أهم العناصر في هذا التدريب لتحويل لغة القانون المعقدة إلى مواد فيلمية وتوعوية مبسطة باستخدام كافة الوسائل الحديثة التي تحقق الانتشار الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على توعية الأسرة المصرية بكافة التعديلات من ناحية وكذلك إشراكهم بالرأي فيما يرونه مناسبا لإضافته طبقا لرؤيتهم.



وأضافت رابحة فتحي، ان التدريب الذي نظمته الجمعية استهدف التعاون مع كافة الصحفيين من المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة وكذلك صناع المحتوى الإعلامي، وقدم التدريب أحمد تمام، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي، والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمر، استشارى التدريب والتخطيط التنموي والمجتمعي.



ونوهت رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، أن البرنامج التدريبي استهدف تبصير الصحفيين بأوراق العمل والنماذج الخاصة بالحملات وآلية تصميم جدول مواعيد الحملة وتقسيم المهام داخلها وأدوات قياس متابعتها ، كذلك تعريفهم بنموذج حملة المناصرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن البرنامج التدريبي شمل توقعات المشاركين وتعريفهم بمفهوم حملات الدعوة والمناصرة وتعريف أصحاب المصلحة، وتطرق إلى الحملات الصحفية الاستقصائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قانون الأحوال الشخصية نموذجا "، وتعريفهم بآليات كسب التأييد عبر الإعلام الجديد، وتقديم تطبيق عملي على المبادرات المجتمعية في مجال الأحوال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تضمن البرنامج التدريبي مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا الأحوال الشخصية وتدريب عملي على تدشين حملتين حول "نحو قانون أحوال شخصية عادل للأسرة المصرية " وكيفية تطبيق المناصرة في قانون الأحوال الشخصية عبر الإنترنت وتحديد مؤشرات القياس لحملات الدعوة والمناصرة كتطبيق عملي.