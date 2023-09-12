وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية الجديد نظّم الطلاق الشفوي

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إن قانون الأحوال الشخصية الجديد نظّم الطلاق الشفوي وحصلت موافقة عليه من كل الجهات، بما فيها الأزهر ودار الافتاء.

كما أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم وضع أحكام الطلاق الشفوي في قانون الأحوال الشخصية، وحصلنا على الموافقة من كل الجهات، مردفا: تم وضع معالجة موضوعية علمية لكل مشاكل الرؤية والاستضافة والنفقة في قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح عمر مروان أنه ليس لدينا مصلحة للانحياز لطرف على آخر في قانون الأحوال الشخصية، مبينًا أن النفقة والرؤية كانت الأكثر إشكالية في قانون الأحوال الشخصية وتم حلها بأحكام موضوعية.

كما ذكر وزير العدل، أنه تم الانتهاء من صياغة قانوني الأحوال للشخصية للمسلمين والمسيحيين، مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر.

وأشار وزير العدل إلى أنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين، مضيفا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، كما سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب.



