خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء أون لاين

يواجه بعض المواطنين مشاكل فى فاتورة الكهرباء، ومنهم يقوم بتسجيل قراءة العداد، وربما لا يعرف الكثير منهم كيفية إدخال بيانات العداد بشكل صحيح، مما يترتب عليه وجود خطأ في القراءة.

ويستعرض الوفد خلال التقرير التالي، كيفية قراءة العداد بشكل صحيح:

توفر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها إلكترونيا للمواطنين، ومن أبرز تلك الخدمات تسجيل قراءة عداد الكهرباء، وتتم عملية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة:

يقوم الراغب في تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالدخول للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنــــــــا.

يظهر أمام المستخدم الكثير من الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال المنصة، ومن بينها تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف الخاص به والمسجل عبر المنصة في الخانة المخصصة لذلك، وإدخال كلمة المرور أيضًا.