محافظ المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أعمال اللجنة المشكلة برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة في المرور الدوري لمتابعة العملية التعليمية بعدد من المدارس بنطاق مركزي قويسنا وتلا، إذْ تم المرور علي مدارس الشهيد محمد أحمد الزناتي الإعدادية (أم خنان الإعدادية سابقًا) ، الشهيد تامر عبدالحافظ الثانوية بأم خنان، عبدالحليم السكري الإعدادية بكفر أبوالحسن، الشهيد السيد عبدربه عفيفي للتعليم الأساسي، بنطاق إدارة قويسنا التعليمية، فيما تم المرور علي مدرستي الشهيد خليل أحمد خليل بزنارة، أم الأبطال الإعدادية بنطاق إدارة تلا التعليمية، وتبيَّن للجنة انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، كما تم مطابقة حضور العاملين بدفاتر الحضور والانصراف ونسبة حضور الطلاب، وتم رصد عدد من الملاحظات والتأكيد على العمل على تلافيها لتحقيق الانضباط العام.

تواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري علي المدارس كافة بأنحاء مراكز ومدن المحافظة للوقوف علي انتظام العملية التعليمية وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي علي سير العملية التعليمية.