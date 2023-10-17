محافظ القليوبية يُوقِفْ أعمال بناء مخالف بأحد العمارات بمنطقة الفلل ببنها

أكدَّ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية و تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة حيث تم إيقاف أعمال بناء مُخالف بأحد العمارات بالدور الخامس علوي والسادس والسابع على مساحة 280 مترًا مربعًا علمًا بأنه صادر له رخصة بخمس أدوار، بمنطقة الهابيتات بالفلل بمدينة بنها، وعلى الفور أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون، يأتي ذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء دون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وشددَّ "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعدين.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد ياسر عبد الواحد مأمور قسم بنها ثان، ومسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات بمجلس مدينة بنها