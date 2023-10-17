موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف مرتبات الشهر الجاري أكتوبر2023، يسعى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى معرفة موعد صرف مرتبات أكتوبر، حيث يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة، والتي ستكون بدءًا من 23 أكتوبر الجاري.

موعد صرف مرتبات العاملين

كما يتم صرف المتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته، ويستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة المالية لموعد صرف مرتبات العاملين والمتأخرات خلال أشهر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدير بالذكر كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.