أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية للمنتخبات وغيرها فضلًا عن القنوات الناقلة.

وتتضمن مباريات اليوم، عددًا من اللقاءات الهامة على الصعيدين الأوروبي والأمريكي الجنوبي، مع بروز عدد من المباريات الودية الهامة أيضًا.

وتقام الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، والجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أمريكا الجنوبية، بجانب بعض المباريات الودية للمنتخبات.

مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

سان مارينو × الدنمارك (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

إنجلترا × إيطاليا (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

فنزويلا × تشيلي (00:00 مصر والسعودية) - SSC

باراغواي × بوليفيا (01:30 مصر والسعودية) - SSC

الإكوادور × كولومبيا (02:30 مصر والسعودية) - SSC

مباريات اليوم الودية

اليابان × تونس (13:10 مصر والسعودية) - الوطنية التونسية 1

السعودية × مالي (18:00 مصر والسعودية) - SSC1 HD

الإمارات × لبنان (19:00 مصر والسعودية) - AD Sports HD1