أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة
يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في تصفيات يورو 2024 والمباريات الودية للمنتخبات وغيرها فضلًا عن القنوات الناقلة.
وتتضمن مباريات اليوم، عددًا من اللقاءات الهامة على الصعيدين الأوروبي والأمريكي الجنوبي، مع بروز عدد من المباريات الودية الهامة أيضًا.
وتقام الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024، والجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 بقارة أمريكا الجنوبية، بجانب بعض المباريات الودية للمنتخبات.
مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024
سان مارينو × الدنمارك (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4
إنجلترا × إيطاليا (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1
مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026
فنزويلا × تشيلي (00:00 مصر والسعودية) - SSC
باراغواي × بوليفيا (01:30 مصر والسعودية) - SSC
الإكوادور × كولومبيا (02:30 مصر والسعودية) - SSC
مباريات اليوم الودية
اليابان × تونس (13:10 مصر والسعودية) - الوطنية التونسية 1
السعودية × مالي (18:00 مصر والسعودية) - SSC1 HD
الإمارات × لبنان (19:00 مصر والسعودية) - AD Sports HD1