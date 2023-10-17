فصائل فلسطينية: لدينا من 200 إلى 250 أسيرا من الاحتلال في غزة

أكدت فصائل فلسطينية، أن لديها من 200 إلى 250 أسيرا إسرائيليا في غزة، متابعة: نتعامل مع الأسرى في غزة وفقا للقانون الإنساني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وفى وقت سابق قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إنّه جرى تزويد بعض المستشفيات في قطاع غزة بمشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ توقف مضخات المياه في قطاع غزة ينذر بكارثة بيئية لانتشار الأمراض والأوبئة، موضحا: «نعمل مع منظمات الإغاثة الدولية والهلال الأحمر المصري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات».

وتابع: «نعاني نقصا حادا في المواد الطبية اللازمة لإغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة».