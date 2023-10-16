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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صوت وصورة| الشك يدخل بين نجلاء وزوجها في الحلقة الثالثة

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

استعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، العديد من الأحداث القوية التي تصدرتها الفنانة نجلاء بدر، بعد اكتشافها تورط زوجها في قضية تحرش واعتداء. 


تحاول نجلاء بدر في الحلقة الثالثة من مسلسل صوت وصورة، الوقوف بجانب زوجها، وأرشدته إلى محامية للدفاع عنه بعدما تقدمت حنان مطاوع ببلاغ ضده. 


في الوقت نفسه تشك نجلاء بدر في زوجها الذي يقوم بدوره مراد مكرم، وهو طبيب تعمل لديه حنان مطاوع وقام بالاعتداء عليها في مكتبه لكنه ينكر فعلته. 


تواجه نجلاء بدر، زوجها لمحاولة معرفة الحقيقة منه لكنه ينكر، وفي الوقت نفسه تتحدث مع ابنيها عن ضرورة دعم العائلة، وعدم تصديق الشائعات التي تدور حول والدهما. 

 

أبطال مسلسل صوت وصورة 


مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT.
يتكون مسلسل صوت وصورة، من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

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