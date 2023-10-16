استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية واتفاقيات للتعاون مع جامعات عالمية وهيئات ومؤسسات دولية مرموقة

د. الخشت: نهتم باستحداث برامج جديدة لربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية

وافقت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، كما استحدثت وطورت الجامعة عددًا من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع.

وأكد الدكتور محمد الخشت أهمية الارتقاء باستمرار بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمى باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الجامعة ووزارة التعليم العالى.

فعلى مستوى الجامعة؛ تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة التعليم الصينية فى مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة ايرلانجا بأندونيسيا، وبروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين فيما يتعلق بمجالات التعاقد مع مستشفيات الجامعة وتدريب الصحفيين وأسرهم.

وعلى مستوى الكليات ومعاهد الجامعة، وافقت جامعة القاهرة على عدد من مذكرات التفاهم وأهمها مذكرتان للتفاهم لكلية الصيدلة إحداهما مع جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى مع جامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة تفاهم بين كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى وجامعة لاكويلا فى مجالات البحوث وبرامج التدريب والتعاون الأكاديمى، ومذكرة تفاهم بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال» لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال فى المجتمع الجامعى، وبروتوكول تعاون بين كلية الهندسة ووزارة الموارد المائية والرى فى مجال تنمية وإدارة الموارد المائية المشتركة «دبلوم الموارد المائية المشتركة»، وبروتوكول تعاون بين مستشفيات كلية الطب وجامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى مذكرتى تفاهم للمعهد القومى لعلوم الليزر فى مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب إحداهما مع الأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا، والأخرى مع الجامعات الأوروبية فى مصر «جامعتى لندن ولانكشاير».

كما وافق جامعة القاهرة، على مذكرة تفاهم بين كلية الآداب وكليتى الدراسات العليا للإنسانيات والدراسات الأجنبية بجامعة أوساكا باليابان، ومذكرتى تفاهم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحداهما بين الكلية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى مجال دعم البحث العلمى وبناء القدرات فى مجال اقتصاديات الصحة، والأخرى للتعاون الأكاديمى والتبادل بين قسم الشعبة الفرنسية بالكلية وكلية الإدارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة محمد السادس بالمغرب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين كلية التجارة والمركز القومى للبحوث فى مجالات برامج الدراسات العليا والمشروعات البحثية، وعقد المؤتمرات، وتبادل الإشراف على الرسائل العلمية، ومذكرة تعاون مشترك بين كلية الآثار واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.