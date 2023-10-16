التفاصيل الكاملة حول واقعة تحرش صاحبة أغنية "حب خناقة"

أعلنت المطربة الشابة نورين أبوسعدة، عن واقعة تعرض تعرضت لها مساء اليوم الإثنين، عبر حسابها على السوشيال ميديا.



ونشرت نورين أبوسعدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” قائلة: "كان في شخص وأنا واقفة قرب مني وقالي كلام مش كويس وأنا زعقتله..وقولتله مينفعش الكلام ده، ولقيته بيبجح وبيرد وبيقرب ويخوفني.



واستكملت نورين حديثها" :روحت شديته من شعره وهو حدف كوباية القهوة في وشي.. والناس كانت بتهديد فيا وجالي انهيار عصبي.

وفي سياق آخر، شاركت نورين بكوبليه في أغنية حب خناق مع مطرب الراب مروان موسى، واشتهرت بكوبليه: على فكرة أنت اللي مزودها متزودهاش.. مستخسر إزاي في حبيبتك شويه كلام.

وتشارك نورين في فيلم آل شنب، والمقرر عرضه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: ليلى علوي، لبلبة، هيدي كرم، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج أيتن أمين.



قصة فيلم "آل شنب"

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذي يضم الشقيقات الأربع وأبناءهن وأحفادهن، تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.