ويجز يثور بسبب فلسطين .."أوقفوا العنصرية"

حرص مطرب الراب ويجز الشهير ويجز، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الوحشية عليه من قبل المُحتل الصهيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وأعرب ويجز، عن حزنه من المجازر التي شنها الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكتب:" استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم، أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد ".

ويجز

وأضاف ويجز:" الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك ".

وتابع مطرب الراب، قائلًا: مفيش حد وقف مع المدنيين الفلسطنيين اللي ملهمش ذنب وخايفين من محاسبة إسرائيل، اشتروا كل الأخبار وبيخربوا منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم مش هينفعهم بعد ذلك ".

ويجز

آخر أعمال ويجز

وكان ويجز، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "حلوة منك"، وحققت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقول كلماتها:" حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش

ألعبها خرسة العبها Multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنا

عيني أصونها مش زايغة

حافظين أصولها وبنريح

عندكو الضربة بتجلي

عندنا الضربة بتشيع

عندكو الركبة بتزيق

عندنا الرزم نجيبله أرنب

قلنا المدينة مش هتسعنا

لوينا بوزهم لوُو دراعنا

مش رجولة ومش هتسعنا‏

‏مش صالحنا ومش تبعنا

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش فاضي بقلبهم

الضربة بتنتشر باراشوت

بتلعب الصوت على كذا Chord

على كذا كذا كذا كذا كذا

مش فاضي بقلبهم

الضربة بتنتشر باراشوت

على كذا Chord

على كذا كذا كذا كذا كذا كذا

جروح غويطة وإصابات

شباب حويطة مش عصابات

شباب ملمة بالمناطق

عالسليم بنعاملوا الخلق

نادر أما يكرهنا حد

وارد قوي يكرهنا كلب

وارد قوي يكرهنا قط

جامد أوي أجري الفار

أستاذها فأقوم بتلاميذها

عارفين خباياها ودهاليزها

أنا وشي في كل براوزها

بتشفنا عيال تشفك

مش بتوقف عالحقيرة فلوهات خطيرة

مبصر بالبصيرة مش بالبصر

بابا بالطريقة كله بالطريقة

إبن السوق يبيع أكتر مين هيوقفني

بعمل بعمل الدخلة كله يسقفلي

كله يمحلسلي كله يتلزقلي

أنا مش متابع

على رزقي بجري بجري بجري

بجري بجري بجري

أنا مش متابع

على رزقي بجري بجري بجري

بجري بجري بجري بجري

آه حوارتجية وخطيفة

وشي قاله ده في جريمة

نزلني فتش الكبينة

الحمد لله صحيفة نظيفة

أنا ماشي بالدعا أنا ماشي بالستر

أنا ماشي بالبشلة وراكن الفرد

جوز شيشات أنا لاعب النرد

لاعب الزهر أنا لاعب النرد

حمايتك نامت بوس الخاتم

الناقص بس يهين الخادم

ماحدش حاسس بالشقيان يابا

ماحدش حاسس بالغلبان يابا

ماحدش حاسس بالتعبان يابا

ماحدش حاسس بالشقيان يابا

ماحدش حاسس بالقرفان يابا

ماحدش حاسس بالطهقان يابا

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه ".