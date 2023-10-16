ويجز يثور بسبب فلسطين .."أوقفوا العنصرية"
حرص مطرب الراب ويجز الشهير ويجز، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الوحشية عليه من قبل المُحتل الصهيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وأعرب ويجز، عن حزنه من المجازر التي شنها الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وكتب:" استهداف المسعفين الطبيين الذين يساعدون المدنيين، بما في ذلك الأطفال الذين قاموا بقصفهم، أنا لست مندهشًا من كونهم مستعمرين وحشيين متعطشين للدماء، ومع ذلك لا أحد يعيش إلى الأبد ".
وأضاف ويجز:" الجميع يموت والجيل الجديد مدرك للسيطرة، وأعتقد أن هناك شيئًا قويًا هناك العدالة للناس، أوقفوا العنصرية، أوقفوا الفصل العنصري، وإذا كانوا يعتقدون أنهم كذلك ".
وتابع مطرب الراب، قائلًا: مفيش حد وقف مع المدنيين الفلسطنيين اللي ملهمش ذنب وخايفين من محاسبة إسرائيل، اشتروا كل الأخبار وبيخربوا منشوراتهم حتى المعلومات التعريفية تسيء إلى نسبة المشاهدة إذا نشرت عنها ومع ذلك، فإن هذا سيظل في أذهاننا إلى الأبد، فحياة العرب لن تهمهم أبدًا في الواقع، حتى شعبهم لا يهمهم والندم مش هينفعهم بعد ذلك ".
آخر أعمال ويجز
وكان ويجز، طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان "حلوة منك"، وحققت صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقول كلماتها:" حلوة منك قد سنك
ضربتي ضرب العادي في ستة
ياريت تهزيقي يقل منك
ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو
حلوة منك قد سنك
ضربتي ضرب العادي في ستة
ياريت تهزيقي يقل منك
ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو
كان في وخلص ومنعته
ويجز بطل وده نعته
أرفع مستحدي على شعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
ما تأخرنيش أنا تقبضني
ما تقبضنيش تبات في بطني
أعمل فيها ما شوفتكش
ألعبها خرسة العبها Multi
كتيبة جاهزة على رنة
يحضر أقلب الحفلة درنا
عيني أصونها مش زايغة
حافظين أصولها وبنريح
عندكو الضربة بتجلي
عندنا الضربة بتشيع
عندكو الركبة بتزيق
عندنا الرزم نجيبله أرنب
قلنا المدينة مش هتسعنا
لوينا بوزهم لوُو دراعنا
مش رجولة ومش هتسعنا
مش صالحنا ومش تبعنا
كان في وخلص ومنعته
ويجز بطل وده نعته
أرفع مستحدي على شعبه
مش مأدي أنا بلاعبه
مش فاضي بقلبهم
الضربة بتنتشر باراشوت
بتلعب الصوت على كذا Chord
على كذا كذا كذا كذا كذا
مش فاضي بقلبهم
الضربة بتنتشر باراشوت
على كذا Chord
على كذا كذا كذا كذا كذا كذا
جروح غويطة وإصابات
شباب حويطة مش عصابات
شباب ملمة بالمناطق
عالسليم بنعاملوا الخلق
نادر أما يكرهنا حد
وارد قوي يكرهنا كلب
وارد قوي يكرهنا قط
جامد أوي أجري الفار
أستاذها فأقوم بتلاميذها
عارفين خباياها ودهاليزها
أنا وشي في كل براوزها
بتشفنا عيال تشفك
مش بتوقف عالحقيرة فلوهات خطيرة
مبصر بالبصيرة مش بالبصر
بابا بالطريقة كله بالطريقة
إبن السوق يبيع أكتر مين هيوقفني
بعمل بعمل الدخلة كله يسقفلي
كله يمحلسلي كله يتلزقلي
أنا مش متابع
على رزقي بجري بجري بجري
بجري بجري بجري
أنا مش متابع
على رزقي بجري بجري بجري
بجري بجري بجري بجري
آه حوارتجية وخطيفة
وشي قاله ده في جريمة
نزلني فتش الكبينة
الحمد لله صحيفة نظيفة
أنا ماشي بالدعا أنا ماشي بالستر
أنا ماشي بالبشلة وراكن الفرد
جوز شيشات أنا لاعب النرد
لاعب الزهر أنا لاعب النرد
حمايتك نامت بوس الخاتم
الناقص بس يهين الخادم
ماحدش حاسس بالشقيان يابا
ماحدش حاسس بالغلبان يابا
ماحدش حاسس بالتعبان يابا
ماحدش حاسس بالشقيان يابا
ماحدش حاسس بالقرفان يابا
ماحدش حاسس بالطهقان يابا
حلوة منك قد سنك
ضربتي ضرب العادي في ستة
ياريت تهزيقي يقل منك
ده اللي الاحظه فيكو أه يا سعدو
كان في وخلص ومنعته
ويجز بطل وده نعته
أرفع مستحدي على شعبه
مش مأدي أنا بلاعبه ".