تواصل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالبحر الأحمر

بدأت فعاليات مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية تموين البحر الأحمر والغرفة التجارية والرقابة التجارية تحت إشراف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

وشنت إدارة تموين البحر الأحمر حملات تفتيشية على الأسواق والسوبر ماركت لمراقبة أسعار السلع الغذائية في المبادرة.

وقال شاذلى عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر أن مبادرة دعم المواطن المصري لتخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر تضم جميع السلع الغذائية الأساسية من مواد غذائية ولحوم دواجن بأسعار مخفضة بين 15 و25% لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية.

وأكد أحمد الدقاق، مدير إدارة الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، بأن التموين يشن حملات تفتيشية لمراقبة الأسعار في المبادرة وإحالة المخالف للتحقيق بهدف تحقيق الهدف من المبادرة للمواطن المصري.

وفي السياق ذاته أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية أمس الأحد على الأسواق بمدينة الغردقة شملت عددًا من المحلات والسلاسل التجارية الهايبرات لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية، تنفيذًا لمبادرة مجلس الوزراء، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية هى «السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة».