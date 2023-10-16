غلق 6 منشآت طبية مخالفة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 135 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 26 عيادة خاصة و10 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة إلى جانب 32 مركزًا ومعملًا من بينهم 6 مراكز غير مرخصة.



من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أنه تم إنذار 20 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 6 منشآت وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 7 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف فؤاد أنه جرى فحص 10 شكاوى ومعاينة 19منشأة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.